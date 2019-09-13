مذبحة عائلية بسوهاج و"طفل القمامة" يكشف علاقة الطبيب وسكرتيرته بالغربية.. المحافظات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت محافظات الجمهورية، الأسبوع الماضي عددًا من الحوادث الغامضة، التي أثارت الرأي العام، كشفت قوات الأمن والتحقيق أسباب وغموض بعضها، ومازال البعض الآخر قيد التحقيق.

- (الخليج 365) يستعرض عددًا من تلك الحوادث في التقرير التالي:

- "مجزرة الفجر".. يقتل شقيقه ووالده وزوجته رميا بالرصاص في سوهاج

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تفاصيل المجزرة العائلية التي ارتكبها شاب، سوّلت له نفسه قتل والده وزوجته وابنه، بقرية قلفاو، لمروره بضائقة مالية، بسبب إدمانه المواد المخدرة، واعتياده لعب القمار.

- "مش من صلبي".. أب يذبح ابنته ويلقي بجثتها في ترعة بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ 7 سنوات، ملقاة في ترعة الزيتون بالقناطر الخيرية.

- شقيق العالم الراحل أبو بكر عبدالمنعم: لم يكن يتحدث في أمور عمله مع أحد

نعي أهالي قرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ابن قريتهم العالم المصري الدكتور أبو بكر عبدالمنعم العالم المصري الذي توفي في ظروف غامضة بالمغرب.

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- "مكالمة عاطفية وبلوزة".. القصة الكاملة لمقتل طالبة على يد شقيقتها في شبرا

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحًا، لايوجد بالمنزل سوى "ن. م.ع" 17 عامًا، وشقيقتها الصغرى "ش" 14 عامًا، الهدوء يسود المكان، والشقيقة الكبرى في غرفتها، بينما الصغرى في المطبخ، تعد وجبة الإفطار.

- "طبيب وسكرتيرة".. أقاما علاقة غير شرعية بالعيادة وتخلصا من طفل السفاح في القمامة

تخلص طبيب أنف وأذن وحنجرة، من رضيع حديث الولادة، بالقاءه حيًا فور ولادته في أكوام القمامة، بجوار أحد المساجد، خوفا من الفضحية، حيث تبين أن الطفل نتاج علاقة غير شرعية بين الطبيب وسكرتيرته الخاصة بالعيادة.

- خدرت زوجها وصورته عاريًا.. تفاصيل جريمة "كوب المانجو" في الدقهلية

شهدت واقعة اتهام طالبة، بمحافظة الدقهلية، بتخدير زوجها وتصويره عاريًا من أجل ابتزازه، تطورات جديدة بعد عرض المتهمة على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات معها في ملابسات القضية.

- عودة الحرائق مجهولة المصدر لمنازل "كفر تيدا" بكفر الشيخ (صور)

حالة من الخوف تسيطر على أهالي قرية كفر تيدا، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، على إثر اشتعال النيران بشكل دائم في منزل أحد أبناء القرية، دون أسباب.. على حد زعم الأهالي.