بالفيديو.. الداخلية تعلن تفاصيل ضبط 200 كيلو بانجو بحوزة عناصر إجرامية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط 2 من العناصر الإجرامية لاتهامهما بالاتجار في المخدرات في محافظة الدقهلية.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية مروجي المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وبحوزتهما 200 كيلو جرام لمخدر البانجو وكميات من مخدري الحشيش، والهيروين وأسلحة نارية وبيضاء.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بحملة أمنية مُكبرة استهدفت (إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية) تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائهما بقرية كفرالترعة القديمة دائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية .

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وأسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنها وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (200 كيلو جرام)،كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 750 جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (600 جرام)، وبندقية خرطوش عيار 12مم و( 15 ) طلقة لذات العيار ، عدد ( 4 ) قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي قدره (27 ألف جنيه)، و2 هاتف محمول، وميزان، وأدوات تستخدم في تجزئة وتغليف المواد المخدرة، وسيارة ملاكي.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات .