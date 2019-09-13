ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بنطاق دائرة قسم شرطة الشرابية.

البداية كانت أثناء مرور المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والنقيبان علي سلطان، وإسلام فهمي، معاونا المباحث، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط "إسلام.ر" عاطل ومقيم النهضة حال قيامه بسرقة دراجة بخارية بمشروع مساكن ناصر بدائرة القسم.

وبتطوير مناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف باشتراكه مع كلا من "انور.ع" عاطل، و"رمضان.ر" عاطل في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية، وتم بإرشادهما ضبط دراجتين قاموا بسرقتهما بمنطقة الموسكي والنهضة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم شرطة الشرابية، إلى النيابة العامة.