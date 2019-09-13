واشنطن: اجتماع بين وزيرين سعودي وأمريكي لمناقشة خطط المملكة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

يلتقي وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، الإثنين المقبل، نظيره السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، لمناقشة خطط المملكة لبناء مفاعلات نووية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأعلن وزير الطاقة الأمريكي أنه سيتطرق إلى مناقشة خطط المملكة العربية السعودية لمشروعها النووي، مؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تطلب من المملكة أن توافق على معايير عدم الانتشار النووي قبل التوصل إلى أية اتفاقية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير نشر منذ أشهر، وافق وزير الطاقة الأمريكي، على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات أمريكية، بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة العربية السعودية وتقديم المساعدة في هذا المجال.

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فيما أكدت مجلة "ناشونال انترست"، أن الكونجرس الأمريكي يعارض إرادة الإدارة الأمريكية في تزويد المملكة العربية السعودية بالتكنولوجيا النووية.

وتجري الرياض وواشنطن مفاوضات منذ شهور، لمنح السعودية تكنولوجية نووية.

يذكر أن الأمير عبد العزيز بن سلمان، تولى يوم الأحد الماضي، منصب وزير الطاقة خلفا لخالد الفالح، ليصبح أول وزير للطاقة في تاريخ المملكة من داخل العائلة الحاكمة في السعودية.