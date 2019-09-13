محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
بعدما ضرب سواحل جزر البهاما الأمريكية، إعصار دوريان المدمر، الذي أدى دمار معظم منازل ومنشئات الجزر، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن عاصفة جديدة ستضرب الجزر نفسها.
ومرت العاصفة اليوم الجمعة، بجوار جزيرة كات أيلاند الواقعة شرق البهاما، ومن المتوقع أن تتجه نحو شمال غرب البلاد، وربما تتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن تصل إلى جزيرة جراند بهاما غدا السبت.
وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 75 كيلو مترا في الساعة، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة غدا السبت.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الدولة الجزيرة لا تزال تكافح من أجل التعافي من العاصفة، التي ضربت جزر البهاما كإعصار من الفئة 5 وصاحبتها رياح بلغت سرعتها 180 ميلا في الساعة.
وأدى الإعصار إلى تدمير وإتلاف نحو 13000 منزل ، وفقًا لتقديرات الصليب الأحمر. ولا يزال نحو 1300 شخص في عداد المفقودين ومن المتوقع أن تتجاوز حصيلة القتلى الـ 50 قتيلا ، فضلا عن الدمار الذي لحق بجزر أباكو وجراند بهاما.
وإذا استمرت العاصفة بنفس الدرجة وازدادت قوتها سيطلق عليها اسم همبرتو، لتصبح العاصفة الثامنة التي تأتي عبر المحيط الأطلسي في موسم كان نشاطه أكثر قليلاً من المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "دوريان المدمر".. عاصفة جديدة تهدد بضرب أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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