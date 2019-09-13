برنامج أممي يشيد بعزم حكومة السودان تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة"

أشاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة باعتزام الحكومة السودانية الجديدة، لعب دورا فعالا في تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة".
وأعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في بيان اليوم الجمعة، عن سعادته بتأكيد مجلس الوزراء السوداني، أن قضايا البيئة ستحظى باهتمامه، فضلا عن توجيهاترئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، بالتقليل من استخدام الورق في عمل الوزارات وتعويضه بتفعيل نظام التداول الشبكي، وجعل ذلك سياسة متبعة في الدولة.
يتم حوار بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، كي توضح كل الجهات الفاعلة مواقفها في مجال السياسة العامة بشأن كيفية بناء النظام البيئي الرقمي للكوكب".
وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة -في البيان- "يجب أن
وأضاف "نحن بحاجة ماسة إلى منتدى دولي لأصحاب المصلحة المتعددة للمجتمع البيئي، وصانعي السياسات، والتكنولوجيا، والمبرمجين، لكي يضعون تصور المستقبل الذي نحتاج إليه".
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