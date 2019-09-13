نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية تجسس إسرائيل على البيت الأبيض، واصفًا إياها بـ"الأمر الذي لا يصدق".
وقال ترامب -في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "الجمينار" الأمريكية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني- "لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. إنني بالفعل يصعب علي تصديق ذلك"، مؤكدًا أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع إسرائيل.
كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية رحبت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مُضيفًا "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا الأمر".
كانت مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأمريكية قد نشرت على موقعها الإلكتروني: أن مسئولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى
وذكرت (بوليتيكو) أنه "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس ترامب وفق أحد المسؤولين السابقين، إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه، ومع ذلك ليس واضحًا إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت".
كانت إسرائيل حليفة واشنطن، قد أصدرت، في وقت سابق، نفيًا قاطعًا للادعاءات، كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، حدوث ذلك، واصفًا تلك التقارير بـ "الرواية الملفقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يُصعب علي التصديق بأن إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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