ترامب يبدي استياءه من مساعي الديمقراطيين لعزله

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، المساعي المكثفة من جانب النواب الديمقراطيين بالكونجرس لعزله من منصبه، مستعرضا إنجازاته التي رأى أنها تفوق ما فعله أي رئيس سابق خلال عامين ونصف العام.
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، : "كيف تعزلون رئيسا ساعد في خلق ربما أقوى اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ أفضل الأرقام في البطالة في كل الأوقات، لا سيما بالنسبة للسود، واللاتينيين والآسيويين والمرأة. أناس أكثر من أي وقت مضى يعملون اليوم. أعدت بناء الجيش .. ومستقلونفي الطاقة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون لدينا قريبًا عدد قياسي من القضاة، وقاضيان للمحكمة العليا. (فعلت) أكثر من أي رئيس في أول عامين ونصف العام رغم تحقيق روبرت المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وتواطؤ مقربين من ترامب مع موسكو، وإعاقة الرئيس لسير العدالة، وهي التحقيقات التي وصفها ترامب بأنها مزيفة ومحتالة".
صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الديمقراطيون، أمس، على تحديد جلسات استماع لبحث إمكانية عزله. وقالت اللجنة إنها تسعى لتحديد موقفها النهائي بشأن تقديم توصية للمجلس بكامل هيئته بمحاكمة ترامب بهدف عزله قبل نهاية العام الجاري.
ويواجه دونالد ترامب محاولات ديمقراطية مكثفة في مجلس النواب لعزله، إذ
ويسعى ديمقراطيو الكونجرس لتوسيع تحقيقاتهم الناشئة في ممارسات ترامب بغرض عزله؛ متجاوزة نتائج التحقيقات في التواطؤ مع روسيا، لتتضمن التحقيق في اتهامات بالفساد.
ووضع المشرعون والمستشارون الديمقراطيون في مجلس النواب مسارا مكثفا لأربعة أشهر من جلسات الاستماع والاستعانة بدفوع المحاكم التي يأملون في أن تقدم أدلة يحتاجونها بشدة من أجل إدانة ترامب بالفساد وإساءة استغلال سلطاته، رغم ضعف التأييد الشعبي للتحقيق مع ترامب بغرض عزله.
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