هاتفيًا.. الرئيس العراقي يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، مساء يوم الخميس 12-9-2019، اتصالاً هاتفياً مع سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للاطمئنان على صحته. للاطمئنان على صحته. وأعرب عن أمنياته لسمو الأمير بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم. الازدهار والتقدم.

بدوره عبّر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لسيادته على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرخاء والأمان.

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