4 قتلى جراء فيضانات قوية تجتاح جنوب شرق إسبانيا

قتل أربعة أشخاص، في جنوب شرق إسبانيا، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على مدى يومين بينما أغلقت العديد من الطرق وشبكات القطارات وأحد المطارات، اليوم الجمعة.

وأجلت السلطات أكثر من 1500 شخص من مساكنهم.

وجرفت المياه سيارات وحطاما في مناطق بلنسية ومورسيا وشرق إقليم الأندلس.

وكتبت أجهزة الطوارئ، في تغريدة على تويتر، "عثر على جثة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس.

وأوضح ناطق باسم الأجهزة أنه عثر على سيارته الخالية أولا ثم على جثة السائق التي رصدها رجال الإطفاء من مروحية.

كانت بلدية مدينة المرية في الأندلس قالت، في تغريدة على تويتر، إن رجلا علق في سيارته "في نفق اجتاحته المياه خلال دقائق بسبب كمية الأمطار الكبيرة".

وصرح رئيس البلدية رامون فرنانديز باشيكو لإذعة "كادينا سور" أن شرطيا تمكن من إنقاذ شخصين آخرين كانا في الآلية "لكن راكبا ثالثا بقي (عالقا) في السيارة".

وأوضحت أجهزة الإنقاذ أن الشخص الذي لقي مصرعه "في متوسط العمر".

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ولقي رجل (61 عاما) وشقيقته (51 عاما) حتفهما، أمس الخميس، في هذه الفيضانات بعدما جرفت المياه سيارتهما في قرية "كوديت" في منطقة قشتالة لامنتشا.

وفي بعض مناطق جنوب شرق اسبانيا، سجلت كميات قياسية من الأمطار في الأيام الأخيرة ما أدى إلى فيضان الأنهار.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا للصحافيين إنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص وأغلق أكثر من 74 طريقا بسبب الفيضانات اليوم الجمعة. وأوضح أنه تم حشد مئات العسكريين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وبقي مطار مدينة مرسية مغلقا الجمعة. من جهة أخرى، قالت الشركة المشغلة للمطار إن 22 رحلة مقررة إلى بالما في جزيرة مايوركا السياحية، تم تغيير مسارها إلى مطارات إسبانية أخرى.

وأغلق مطار المرية أيضا لساعات، ما اضطر السلطات لإلغاء رحلتين وتحويل رحلتين أخريين إلى ملقة.

ونصحت السلطات السكان بعدم استخدام سياراتهم.

وأغلق العديد من المدارس في المناطق المتضررة. ففي منطقة فالنسيا وحدها حيث أغلقت المدارس منذ الخميس، تأثر أكثر من 536 ألف تلميذ، حسبما ذكرت حكومة المنطقة.

وبقيت المدارس مغلقة في كل منطقة مرسية وعدد من بلدات ألمرية، حسب وزارة الداخلية.