العراق يرفض بحزم عزم نتنياهو ضم غور الأردن

أعلن العراق، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن "العراق يؤكد رفضه القاطع لما صرّح به نتنياهو .. من اعتزامه ضمّ غور الأردن، وشمال البحر الميت".

وأضافت الوزارة أن "ما نراه هو دعاية انتخابيّة عدوانيّة وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطينيّ، وخطوة احتلاليّة بالغة الخُطُورة تجاه فلسطين؛ ولتأجيج الصراع، في المنطقة برُمّتها يُفترض أن يُقابلها ردّ فعل عربيّ وعالميّ لمناهضتها".

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وشدّد البيان على أهمّية توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطينيّ، والأراضي الفلسطينيّة من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة.

كان نتنياهو تعهد، الثلاثاء، بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وهو مساحة كبيرة من الأرض في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي، ضم هذه المنطقة، في حال أعيد انتخابه في الانتخابات العامة التي ستجري يوم 17 سبتمبر الجاري.