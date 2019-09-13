أعلن الجيش الأميركي أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية أبحرت بالقرب من جزر متنازع عليها وتطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة في خطوة قد تغضب بكين.
ويعد الممر المائي المزدحم واحداً من عدد متزايد من الموضوعات الساخنة في العلاقات الأميركية-الصينية، ومن بينها تصعيد الحرب التجارية، وعقوبات أميركية على الجيش الصيني والعلاقات الأميركية مع تايوان.
وأبلغت ريان مومسن المتحدثة باسم الأسطول السابع للبحرية الأميركية وكالات أنباء أن المدمرة "واين إي ماير" تحدت مزاعم السيادة على الأرض خلال العملية بما في ذلك ما وصفته بـ"المزاعم الصينية المفرطة" المتعلقة بجزر "باراسيل" والتي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضا.
اقرأ أيضاً... بكين تتهم واشنطن بتصعيد الوضع في بحر الصين الجنوبي
وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني، في بيان، إن المدمرة الأميركية دخلت المياه قرب "باراسيل" دون إذن من الحكومة الصينية.
وأضاف البيان أن القوات الصينية تحركت لمراقبة المدمرة وتوجيه تحذير لها بضرورة المغادرة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تمس حقوق السيادة الصينية بدورياتها المتكررة في بحر الصين الجنوبي.
وتبادلت الصين والولايات المتحدة، في الماضي، انتقادات لاذعة بشأن ما قالت واشنطن إنها عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية وشعاب مرجانية في المياه المتنازع عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدمرة أميركية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.