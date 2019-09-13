مدمرة أميركية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش الأميركي أن مدمرة تابعة للبحرية الأميركية أبحرت بالقرب من جزر متنازع عليها وتطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة في خطوة قد تغضب بكين.

ويعد الممر المائي المزدحم واحداً من عدد متزايد من الموضوعات الساخنة في العلاقات الأميركية-الصينية، ومن بينها تصعيد الحرب التجارية، وعقوبات أميركية على الجيش الصيني والعلاقات الأميركية مع تايوان.

وأبلغت ريان مومسن المتحدثة باسم الأسطول السابع للبحرية الأميركية وكالات أنباء أن المدمرة "واين إي ماير" تحدت مزاعم السيادة على الأرض خلال العملية بما في ذلك ما وصفته بـ"المزاعم الصينية المفرطة" المتعلقة بجزر "باراسيل" والتي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضا.

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وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني، في بيان، إن المدمرة الأميركية دخلت المياه قرب "باراسيل" دون إذن من الحكومة الصينية.

وأضاف البيان أن القوات الصينية تحركت لمراقبة المدمرة وتوجيه تحذير لها بضرورة المغادرة، مضيفاً أن الولايات المتحدة تمس حقوق السيادة الصينية بدورياتها المتكررة في بحر الصين الجنوبي.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة، في الماضي، انتقادات لاذعة بشأن ما قالت واشنطن إنها عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية وشعاب مرجانية في المياه المتنازع عليها.