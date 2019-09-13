أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية

غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت مستشفى بالولايات المتحدة، بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة.

وقال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الجمعة، إن "صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة".

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وكانت وكالة الأنباء الكويتية أفادت، الأحد الماضي بأن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوص الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.