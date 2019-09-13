كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات غزة .. عودة إشعال الإطارات المطاطية لمظاهرات مسيرة العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمحت حركة حماس، اليوم الجمعة، لكافة الوحدات التابعة لمسيرة العودة من العمل على حدود قطاع غزة، لزيادة الضغط على إسرائيل للالتزام بتفاهماتها المتعلقة بتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، وفقاً لوكالة لصحيفة "وام الله" إن وحدت "الشباب الثائر" والتي تتضمن مجموعات شبابية لإشعال إطارات السيارات، ومجموعات لمحاولة أحداث قطع في السياج الحديدي الذي ينصبه الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، بدأت بالعمل خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وتوقف إشعال الإطارات المطاطية على طول حدود قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق القطاع، بالتزامن مع بدء تنفيذ التفاهمات المبرمة بين حركة حماس وإسرائيل.

وتشمل التفاهمات، توسيع مساحة الصيد في عرض بحر قطاع غزة، والسماح بدخول أصناف من البضائع كانت تضعها إسرائيل في قائمة الممنوعات، بسبب ما تقول إسرائيل إنها مزدوجة الاستخدام، إلا أن إسرائيل تماطل في تنفيذ هذه الاستحقاقات.

وحذرت فصائل فلسطينية، إسرائيل من استهداف المتظاهرين على حدود قطاع غزة، بعد استشهاد طفلين على حدود القطاع، الجمعة الماضية، وهو ما دفع الوفد الأمني المصري لزيارة غزة ومحاولة تهدئة الأوضاع ومنع اندلاع تصعيد جديد.