كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعداد روسي أوكراني لمزيد من تبادل السجناء مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد لتبادل المزيد من السجناء مع روسيا، بعد أيام من تبادل 70 سجيناً بين الجانبين.

وقال زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "أوكرينفورم": "بعد الإفراج عن سجنائنا السياسيين وشالبحارة، نعد قوائم جديدة، ونحن بانتظار المرحلة المقبلة لتبادل السجناء".

وتولى زيلينسكي مقاليد الحكم قبل 4 أشهر، جعل إنهاء الصراع مع المتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية، من أهم أولوياته كرئيس.

وفي إطار جهود السلام واستمرارها، يقوم الجيش الأوكراني بسحب قواته من مناطق معينة، كما قال زيلينسكي في كلمة خلال استضافة الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في كييف: "سحبنا القوات من (بلدة) ستانيتسيا لوهانسكا. ليس هناك إطلاق نار. بدأنا إقامة جسر هناك".

وتتولى فنلندا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد صارت في السنوات الأخيرة حليفا قويا لتلك الجمهورية السوفيتية سابقاً.

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وأضاف زيلينسكي: "المرحلة المقبلة هي سحب القوات من بيتريفسكي وزولوتي... واعتقد أننا سنحل هذه المسألة خلال الأسابيع المقبلة". فرنسا والولايات المتحدة ترحبان بخطوة "لعلها خطوة أولى نحو السلام"

كان قد أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمبادرة واعتبرها خطوة حاسمة، كما رحب ماكرون بالإفراج عن المخرج سينتسوف وقالت الرئاسة الفرنسية "إنها خطوة حاسمة نحو استئناف حوار بناء يجب أن يتواصل في الأسابيع المقبلة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان له، في وقت سابق: "إنها بادرة تظهر استعداد روسيا وأوكرانيا لإحياء حوارهما ستدعم فرنسا إلى جانب ألمانيا، جهود الجانبين بهدف تحقيق تقدم ملموس جديد في الأسابيع المقبلة".

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التبادل التاريخي للسجناء "قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام"، مهنئا البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ خمسة أعوام. وكتب ترامب ايضا على تويتر "خبر جيدا جدا".

وكان الموفد الأمريكي الخاص للمفاوضات الأوكرانية كورت فولكر أعرب في وقت سابق عبر تويتر عن "سروره برؤية البحارة الأوكرانيين يعودون إلى الوطن وتبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا".

وأضاف "آمل بان يساهم ذلك في دينامية جديدة من أجل عمليات تبادل أخرى للسجناء وتمديد وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في التنفيذ التام لاتفاقات مينسك" التي وقعت العام 2015.