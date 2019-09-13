الدقير يدعو لإزاحة الموالين للنظام السابق من الخدمة المدنية

شدد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، على ازاحة الموالين للنظام السابق وسياساته من قيادة مؤسسات الدولة.

ودعا في تغريدة على (تويتر) مجلس الوزراء إلى ممارسة صلاحياته والقيام بواجبه في إنهاء دولة التمكين لمصلحة الشعب.

وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية اعطت صلاحيات تعيين واعفاء قادة الخدمة المدنية لمجلس الوزراء.

وقال الدقير في تغريدة ثانية " تبقت ثمانية ايام يجب خلالها تشكيل لجنة التحقيق التي ينتظرها أسر الشهداء وانصار العدالة وعزم الثوار".

وأضاف الوثيقة الدستورية تنص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة فض الاعتصام وغيرها من الانتهاكات، خلال شهر من تعيين رئيس الوزراء.

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