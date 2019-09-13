مؤلم.. طفل مصاب بمرض نادر “يأكل من لحم أطرافه ولا يُحس إلا بأنفه”-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

يعاني الطفل سعد ابن مدينة القنيطرة، من مرض نادر لم يستطع الأطباء تشخيصه، حيث يقوم بأكل لحم أصابعه وأطرافه ولا يحس إلا بأنفه.

وبحسب أسرة سعد فإن أعراض المرض بدأت تظهر على الطفل عند بلوغه 3 أعوام، وذلك بارتفاع حرارة جسمه التي كانت تصل إلى 40 درجة، فضلا عن رفضه لأي نوع من الأكل لمدة زمنية طويلة جعلت أسرته تقوم باقتناء وجبات خاصة كلفتها الكثير ماديا.

وأضافت الأسرة ذاتها، أن حالة سعد تتدهور سنة بعد سنة، حيث ترتب عن مرضه النادر ظهور أعراض أخرى مثل عدم شفاء جروحه التي يصاب بها خلال أكله للحم أصابعه.

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وناشدت أسرة سعد وزارة الصحة للتكفل بحالته، وإدماجه داخل المجتمع، خصوصا وأن مرضه النادر يحول دون إكمال حياته بشكل طبيعي.

رقم هاتف الأسرة:

0697541660