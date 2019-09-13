أولمبياد “طوكيو” 2020.. بوخيام أول مغربي يتأهل للمحفل الأولمبي

ضمن رمزي بوخيام، البطل المغربي في رياضة “سورف”، ضمن حضوره في دورة الألعاب الأولمبية، التي ستحتضنها “طوكيو”، اليابانية، صيف 2020.

وجاء تأهل بوخيام، بعد عبوره بنجاح إلى الدور السادس من الألعاب العالمية لرياضة “سورف”، المقامة في اليابان، بعدما تصدر تصفيته للدور الخامس بمجموع 14.50 نقطة، متقدما على الأمريكي كولوه أندينو الوصيف برصيد 11.74 نقطة، والبرازيلي فيليب توليدو صاحب الرتبة الثالثة بمجموع 11.70 نقطة.

وعرفت أدواء الترضية، إقصاء كل منافسي البطل المغربي، وجميعهم من جنوب إفريقيا، إذ كانوا يتنافسون مع بوخيام على المقعد الوحيد المخصص للقارة السمراء، في هذه التظاهرة.

وبات بوخيام أول رياضي مغربي، يتأهل بشكل رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، علما أن رياضة “سورف”، ستكون حاضرة لأول مرة في الأولمبياد، خلال الدورة المقبلة.