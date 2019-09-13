المدرب خليلية: أخاء الناصرة ستكون له كلمة قوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب أخاء الناصرة، وسام خليلية، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على هبوعيل نوف هجليل (نتسيرت عيليت)، ضمن أحداث الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق النصراوي المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 5 نقاط.



وبهذا الصدد، قال المدرب وسام خليلية، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "في البداية أبارك لجمهور ولاعبي وإدارة الفريق على الفوز الأول لنا في الدوري، وأنا أثمن الثقة التي منحوني إياها وبدوري أهديهم هذا الفوز".

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وأشار إلى أن "الفريق يستحق التواجد في مركز متقدم أكثر نظرًا للمستوى الذي قدمه على مدار الأسابيع الأخيرة، ومع كل ذلك فإن هذا الفوز كان مهما جدا".

وأضاف أن "أخاء الناصرة لن يتوقف عند هذا الفوز ونسعى للاستمرارية، علمًا أننا نخوض دوري مليء بالمفاجئات وهذا يتطلب منا تركيز وقوة أكبر".

وختم خليلية بالقول إننا "نسعى للتعاقد مع لاعب لتعزيز الفريق قبل غلق باب التنقلات، عندها سيكون فريقنا جاهز مع عودة اللاعبين المصابين على أن تكون لنا كلمة قوية هذا الموسم".