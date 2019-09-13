مقتل ستة جنود إمارتيين في "أرض عمليّات" مجهولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الإمارات، اليوم، الجمعة، مقتل ستة جنود في "تصادم آليات عسكرية" فيما كانوا في الخدمة.

وتنشر الإمارات قوات عسكريّة في اليمن، أعلنت عن بدء سحبها الشهر الأخير، بعد مشاركتها في عمليّات التحالف السعودي.

ولم توضح أبو ظبي ما إذا كان الجنود قضوا في اليمن الذي يشنّ فيه التحالف حربًا منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن القيادة العامة للقوات المسلحة "استشهاد ستة من الجنود نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية، أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

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وأعلنت السلطات الإماراتية في تمّوز/ يوليو الماضي عزمها على خفض عديد قواتها في اليمن، مع تشديدها على أن جنودها لن يغادروا البلاد.

وعلى جبهة أخرى في جنوب اليمن، اندلعت مواجهات مسلحة في آب/ أغسطس بين انفصاليين تدعمهم الإمارات وقوات موالية للحكومة تحظى بدعم الرياض، ما عكس تباينا بين البلدين الحليفين.

وبالإضافة إلى اليمن، تنشر الإمارات قواتٍ إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان، ويتهمها معارضون بنشر قوات لها في ليبيا لدعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وقواته.