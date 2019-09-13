إضراب شامل في مدارس شقيب السلام بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضمّت جميع مدارس شقيب السلام، اليوم، الجمعة، للإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه مدرسة النور، بحسب ما أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب.

وطالبت لجنة أولياء الأمور بحلّ مشكلة الاكتظاظ في صفوف مدرسة النور بشكل فوري.

وأرجعت مدرسة النور إضرابها إلى 3 نقاط أساسيّة، هي "الاكتظاظ في صفوف المدرسة؛ إصرار أولياء الأمور على بقاء أبنائهم في المدرسة، وعدم نقلهم إلى المدرسة الجديدة (آفاق)".

وقال رئيس لجنة أولياء الأمور في المدرسة "لا شك أنّ قضية اكتظاظ بعض الصفوف يمكن حله بنقل طلاب إلى مدرسة ’آفاق’ الجديدة، والتي تم بناؤها لهذه الغاية"، وأضاف "لماذا هذا الخوف من نقل الطلاب لمدرسة جديدة وكلنا أمل في إدارتها لينهل طلابنا العلم؟ فالاكتظاظ لا يخدم الطلاب إطلاقا. نهيب بالأهالي الالتزام بالإضراب فإنها وسيلة وليست غاية وإننا نتمنى أن يستجيب الأهالي ويتعاونوا مع المدرسة لترتيب الأمر".

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وتشهد الأوضاع المدرسيّة في النقب اضطرابات على خلفيّة مشاكل في تجهيزات العودة إلى المدارس، وبعد اعتداء على أحد المدرّسين.

فالثلاثاء الماضي، ساد الإضراب الاحتجاجي ضد العنف في مدرستين بقرية تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك في أعقاب إطلاق عيارات نارية، الإثنين، على معلم ومعلمة، في موقف سيارات تابع لإحدى المدارس.

والأسبوع الماضي، حُرم آلاف الطلاب والطالبات من الدراسة منذ افتتاح العام الدراسي الجديد في الأسبوع الماضي، فيما تم تصعيد الخطوات الاحتجاجية والتظاهر قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع، والتهديد بالإضراب الشامل التضامني مع الطلاب والطالبات في العديد من القرى والمدن العربية بالنقب بحال لم توفر الوزارة السفريات وبانتظام لطلاب القرى مسلوبة الاعتراف.