أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبروكسل، الجمعة، عن قلقها "العميق" من بيانات وتحركات إيرانية قالت إنها تنتهك التزامات طهران بالاتفاق النووي، فيما دعتها إلى التعاون مع وكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكرت القوى الأوروبية الأربع في بيان مشترك هو الأول بعد تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول إيران الاثنين الماضي، أن "إيران قامت أو تقوم بتركيب أجهزة متقدمة للطرد المركزي في منشأة نطنز النووية. نشعر بقلق إزاء هذا النشاط".



ودعت الدول الأوروبية، إيران إلى "الالتزام بالاتفاق النووي والتراجع عن نشاطها الذي يقوض التزاماتها ضمن الاتفاق"، فضلا عن "الامتناع عن أي خطوات أخرى" في طريق تخصيب اليورانيوم، مطالبة طهران بـ "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع القضايا ذات الصلة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دول أوروبية: قلقون من تحركات إيران التي تنتهك التزاماتها بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.