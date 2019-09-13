مقتل 9 مدنيين وإصابة 3 بقصف حوثي استهدف منزلين باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 9 مدنيين وأصيب 3 آخرون، الجمعة، في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق سكنية جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت منزلين في منطقة "المتينة" بمديرية "الجبلية"، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء.

كما أسفر القصف الحوثي عن إصابة أكثر من 3 مدنيين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى "الخوخة" لتلقي الإسعافات الأولية.

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ويأتي القصف الحوثي، غداة يوم من تعيين الأمم المتحدة الهندي أباهيجيت جوها، رئيسا للجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، كثالث جنرال أممي يراقب الهدنة منذ توقيعها في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 .

وكانت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة قد أقرت في اجتماعها الأخير، الإثنين الماضي، نشر فرق لوقف إطلاق النار في 4 قطاعات، كمقدمة لتثبيت قرار وقف إطلاق النار الهش.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم، ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 7 آلاف خرق لقرار وقف إطلاق النار، راح ضحيتها نحو 200 مدني.