الجيش الليبي: 60 قتيلا من المليشيات بمحاور طرابلس

أعلن الجيش الليبي أنه كبد المليشيات في محاور طرابلس، الجمعة، أكثر من 60 قتيلا إضافة إلى عشرات الآليات.

وقال المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة إن محاور الزطارنة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار شهدت اشتباكات منذ صباح الجمعة في محاولة التقدم على نقاط الجيش.

وأضاف، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن القوات المسلحة الليبية كان لها رد قوي في جميع المحاور على هذه المحاولات.

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وأوضح أن اللواء 73 مشاة رد سريعا بقذائف الهاون على المليشيات المهاجمة للقوات المسلحة، ما أسفر عن عدد من القتلى في بداية المواجهة المباشرة قبل تراجع المليشيات.

كما استهدفت سرية تابعة للواء 73 مشاة قاعدة للمليشيات ودمرت آليتين تحملان سلاحا عيار 30 مللي، إضافة إلى تدمير دبابة تابعة للمليشيات في محور وادي الربيع.

وأفاد بيان لاحق لغرفة عمليات الكرامة بهروب مليشيات الزاوية وشورى بنغازي والمرتزقة الأجانب إلى غريان (90 كم غرب طرابلس) بعد ترك جثثهم وآلياتهم في محور غوط الريح.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس قتالا شديدا على 8 محاور بين قوات الجيش الوطني الليبي الذي أطلق في 4 أبريل/نيسان الماضي عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة من سطوة المليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة لحكومة السراج التي تعوق تقدمه نحو العاصمة.