الجامعة العربية تنعى مبعوثها إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، السفير صلاح الدين الجمالي المبعوث الخاص إلى ليبيا، والذي وافته المنية، الجمعة، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس.

وذكر أبوالغيط في بيان له أن الجمالي اضطلع طيلة فترة خدمته الممتدة بجهد متميز في حقل الدبلوماسية التونسية والعربية، وأن إسهامه المقدر فيما بذله من جهد نصرة للقضايا العربية ودعماً للعمل العربي المشترك.

وأضاف أن الجمالي كان ملتزماً منذ تعيينه ممثلاً خاصاً للأمين العام إلى ليبيا عام 2016 بدعم الشعب الليبي والوقوف بجانبه والعمل بكل إخلاص لحلحلة الأزمة الليبية وإخراج هذا البلد العزيز من حالة الصراع والانسداد السياسي التي يمر بها.

واختارت الجامعة العربية الدبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي، في نوفمبر 2016، لشغل منصب ممثلها إلى ليبيا، بعد أكثر من عام على فراغ المنصب وكان للراحل جهد ملحوظ في إسهام الجامعة العربية وجهودها في الملف الليبي للوصول إلى تفاهمات بين الفرقاء السياسيين في عدة مراحل واستحقاقات ليبية.

وعمل الجمالي سفيرًا لتونس في مصر والأردن وسوريا، وتولّى ملف العلاقات العربية في خارجية بلاده.