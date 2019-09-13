مدمرة أمريكية تبحر في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال الجيش الأمريكي إن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت بالقرب من جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة (13 سبتمبر أيلول)، في خطوة من المحتمل أن تغضب بكين.

ويعد الممر المائي المزدحم واحداً من عدد متزايد من الموضوعات الساخنة في العلاقات الأمريكية الصينية، ومن بينها تصعيد الحرب التجارية، وعقوبات أمريكية على الجيش الصيني والعلاقات الأمريكية مع تايوان.

وأبلغت ريان مومسن المتحدثة باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية رويترز أن المدمرة واين إي ماير تحدت مزاعم السيادة على الأرض خلال العملية بما في ذلك ما وصفته بالمزاعم الصينية المفرطة المتعلقة بجزر باراسيل والتي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضا.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة في الماضي انتقادات لاذعة بشأن ما قالت واشنطن إنها عسكرة بكين لبحر الصين الجنوبي من خلال بناء منشآت عسكرية على جزر اصطناعية وشعاب مرجانية في المياه المتنازع عليها.