الان تتابع بيان مشترك.. فرنسا وبريطانيا وألمانيا “قلقة” لعدم التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، عن “قلقها العميق” حيال أفعال إيران التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
ودعت الدول الأوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، طهران، الجمعة، إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والألمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: “ندعو إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة”.
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