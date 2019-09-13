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شاهد.. قيادي منشق عائد من تركيا: رأيت أشياء صادمة بين الإخوان بالخارج

الجمعة 13 سبتمبر 2019

المستشار عماد أبوهاشم

كتب الخليج 365

قال المستشار عماد أبوهاشم، المنشق عن الإخوان، والعائد من تركيا، إنه رأى بين عناصر جماعة الإخوان المسلمين في الخارج أشياء "صادمة" –حسب تعبيره- منها الكذب، والاتهامات بالسرقة بينهم وبين بعض، لافتا إلى أنهم "لصوص"، ويقومون بالنميمة على بعض، ويتهمون القيادي محمود حسين بأنه "حرامي.. ونهب الفلوس"، مشددًا على أنهم "مش عارفين راسهم من رجليهم".



وأضاف "أبو هاشم"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتيي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قيادات الجماعة لديهم 3 عمارات في أرقى أحياء اسطنبول، يستقبلون فيها ضيوف الجماعة، ويعيشون في رفاهية كبيرة، ومحمود حسين اشترى عمارة واحدة قيمتها 2 مليون دولار، كما قام بإنشاء مجموعة مدارس بالتعاون مع مستثمرين أتراك.

وتابع، أن قيادات التنظيم يعيشون عيشة أفخم من أي رئيس أو ملك أو رئيس وهذا من أموال الجماعة التي لا يعلم قيمتها بالتحديد أحد، رغم أن الجماعة تقول إنها تمتلك أموال تساوي ميزانية دولة، ويوجد بين العناصر والقيادات العليا نظام "طبقي كهنوتي"، ويخضع العناصر للقيادات خضوعا مطلقًا.

وشدد على أن سلطة القيادي الإخواني على الشخص الإخوانيي كبيرة جدا، وهو ينفذ التعليمات دون مناقشة.

وكشف أن الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل كان يكره "وليد شرابي" بشكل كبير، وينقل له كل تصرفاته، لافتا إلى أن "شرابي" نصب على أحد رجال الأعمال المصريين وحصل منهم على مليون دولار، ثم نصب على آخرين وحصل منهم على 4 مليون دولار، بزعم أنه أنشأ شركة وحصل على اعتمادات من الأمم المتحدة.

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كما كشف أن "شرابي" يحصل على حوالي 10 الف دولار شهريا، من قطر نتيجه عمله في أحدى الشركات القطرية، بالإضافة إلى أموال أخرى يحصل عليها من قطر وتركيا.

وأوضح أنه علم من أحد المصادر المقربة من أسرة "شرابي"، أنه كان شريكا من الباطن في أحدى شركات المحاجر ولكن كان عملها الحقيقي هو التنقيب عن الآثار، الأمر الذي أدى إلى انتعاشه اقتصاديا، مشددا على أن هذه المعلومة مؤكدة.

ولفت إلى أن "شرابي" على علاقة برجل أمريكي هو الزوج الأول لزوجة "شرابي".