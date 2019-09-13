ترمب: بومبيو لن يصبح مستشارا للأمن القومي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن وزير الخارجية مايك بومبيو لن يتولى منصب مستشار الأمن القومي. وأضاف ترمب أنه تحدث مع بومبيو حول هذه الإمكانية، لكن وزير الخارجية فضل أن يبحث الرئيس عن شخص آخر لهذا المنصب. وكان ترمب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة من منصبه، مشيرا إلى وجود خلافات قوية في الرأي معه. وأشار ترمب إلى أن هناك 15 مرشحا لهذا المنصب حاليا، وأنه ربما يعلن عمن سيتولى المنصب الأسبوع المقبل.



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