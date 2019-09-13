ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها وتحاكم 35 برلمانيا يمنيا بتهمة الخيانة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

صعدت ميليشيات الحوثي من خروقاتها الميدانية، وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن بعد يوم واحد من إعلان الأمم المتحدة تعيين الجنرال الهندي المتقاعد أباهيجيت جوها رئيسا للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بموجب قرار مجلس الأمن «2481 - 2452»، كما أقدمت ميليشيات الانقلاب على محاكمة 35 نائبا في البرلمان بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى.

ويخلف الجنرال جوها الجنرال الدنماركي لوليسجارد، ليصبح ثالث مسؤول مكلف بقيادة الإشراف من الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة التي شهدت خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية، نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي شنت هجوما واسعا على مواقع القوات اليمنية وقصفت أحياء سكنية، في حيس والتحيتا، مما أدى إلى إصابة امرأة بمنزلها.

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وفيما تعرضت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة، لقصف عشوائي كثيف بقذائف مدفعية ثقيلة أطلقتها ميليشيات الحوثي، أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني أن إحدى القذائف الحوثية سقطت على منزل مواطن وأدت إلى إصابة امرأة بجروح في رأسها، وتدعى حجة عبدالله مهيوب الشميري وتبلغ من العمر 37 عاما، مشيرا إلى أن الأهالي تمكنوا من إسعافها بصعوبة ونقلها إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي العلاج، جراء الاستهداف والقنص الذي تقوم به ميليشيات الحوثي على المدينة بشكل عشوائي وعنيف.

من جهة أخرى وفي خطوة لنهج ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في استباحة الأموال ونهب الممتلكات تسعى جماعة الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، إلى إرهاب المعارضين، ونهب أموالهم ومنازلهم وإجراء المحاكمات غير القانونية لإدانتهم، حيث أقدمت على محاكمة 35 نائبا في البرلمان بعد أن وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول التحالف العربي. وكشفت مصادر قضائية أن الميليشيات زعمت أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب الـ35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم. وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية نسبت إليهم تهما ملفقة بالخيانة عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.

يشار إلى أن أغلب النواب اليمنيين تمكنوا من مغادرة صنعاء خلال السنوات الماضية والتحقوا بصف الحكومة الشرعية، فيما لا يزال العشرات منهم خاضعين للميليشيات، بمن فيهم رئيس البرلمان السابق يحيى الراعي المستمر في عقد جلسات غير قانونية أو مكتملة النصاب.

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