أعلنت السلطات المغربية "ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة جراء سيول في جنوب شرق المغرب، إلى 24 قتيلًا". وأسفر الحادث أيضًا عن جرح ثلاثين شخصًا آخرين بدرجات متفاوتة.
وكانت قد انقلبت الحافلة يوم 8 أيلول الحالي، عند عبورها جسرًا قرب قرية في إقليم الرشيدية، نتيجة السيول الّتي تسبّبت بها أمطار غزيرة.
ويعاني المغرب منذ أكثر من أسبوعين من عواصف شديدة، بين تداعياتها سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم في ملعب بضواحي مدينة تارودانت، بالإضافة إلى حدوث سيول أُخرى وفيضانات في عدد من المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة نتيجة سيول في المغرب إلى 24 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.