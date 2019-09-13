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ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة نتيجة سيول في المغرب إلى 24 قتيلا

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أعلنت السلطات ​المغرب​ية "ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب حافلة جراء سيول في جنوب شرق المغرب، إلى 24 قتيلًا". وأسفر الحادث أيضًا عن جرح ثلاثين شخصًا آخرين بدرجات متفاوتة.

وكانت قد انقلبت الحافلة يوم 8 أيلول الحالي، عند عبورها جسرًا قرب قرية في إقليم ​الرشيدية​، نتيجة ​السيول​ الّتي تسبّبت بها ​أمطار​ غزيرة.

ويعاني المغرب منذ أكثر من أسبوعين من عواصف شديدة، بين تداعياتها سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم في ملعب بضواحي مدينة تارودانت، بالإضافة إلى حدوث سيول أُخرى و​فيضانات​ في عدد من المناطق.

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