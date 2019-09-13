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الخارجية الإيرانية دانت بيع كندا مبان ثقافية إيرانية على أراضيها

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دانت وزارة الخارجية ال​إيران​ية "تنفيذ قرار ​محكمة​ كندية أقر بيع مبان ثقافية إيرانية في كندا"، معتبرة أن "هذا الإجراء غير قانوني يعارض القانون الدولي"، مؤكدةً أن "​الحكومة الإيرانية​ لن تتماهى مع أي دولة في الحفاظ على الحقوق الإيرانية"، مطالبة بـ"إعادة الممتلكات و​العقارات​ الإيرانية في كندا بشكل فوري".

وأشارت إلى أن "إيران ستلجأ إلى استعادة حقوقها وفقا للقوانين الدولية حال عدم إلغاء قرار المحكمة غير القانوني والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه"، محذرة كندا من "تحمل جميع العواقب".

وأوضحت أنه "في حال عدم إلغاء هذا القرار، فإن إيران ستبادر ووفقا للمعايير الدولية إلى استيفاء حقوقها مباشرة، وفي هذه الحال ستقع مسؤولية جميع تبعات ذلك على الحكومة الكندية"، مشيرةً إلى أن "قيام السلطات الكندية ببيع مبنى مركز ثقافي ومبنى مركز دراسات تابعين لإيران، غير قانوني ويتعارض بشكل سافر مع القوانين والحقوق الدولية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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