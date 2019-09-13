الدفاع الأفغانية: مقتل المسؤول الإعلامي لـ"داعش" في أفغانستان

أعلنت ​وزارة الدفاع الأفغانية​ عن "مقتل المسؤول الإعلامي لتنظيم "داعش" الإرهابي في ​أفغانستان​"، مشيرةً إلى أن "​قوات الأمن​ نفذت عملية جوية وبرية ضد "داعش" في قضاء هوجياني بولاية ننكرهار شرقي البلاد".

وأشارت إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل المسؤول الإعلامي لـ"داعش" حسن بنجابي".