الدفاع الأفغانية: مقتل المسؤول الإعلامي لـ"داعش" في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن "مقتل المسؤول الإعلامي لتنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان"، مشيرةً إلى أن "قوات الأمن نفذت عملية جوية وبرية ضد "داعش" في قضاء هوجياني بولاية ننكرهار شرقي البلاد".
وأشارت إلى أن "العملية أسفرت عن مقتل المسؤول الإعلامي لـ"داعش" حسن بنجابي".
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