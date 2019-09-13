بلومبرغ: طرح 1 بالمئة من أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام قد يتم بتشرين الثاني

أفادت وكالة "​بلومبرغ​" بأن "طرح 1% من أسهم شركة "​أرامكو​" ​السعودية​ للاكتتاب العام قد يحقق عائدات تعادل قيمة جميع الاكتتابات العامة التي أجريت في السعودية خلال السنوات العشر الماضية"، مشيرةً إلى أنه "من الممكن أن يتم في تشرين الثاني القادم"، لافتةً إلى أن "ذلك قد يبدأ بطرح داخل السعودية لنحو 1% من أسهم "أرامكو".

وأوضحت أنه "لو تم تقييم "أرامكو"، الشركة الأكثر ربحية في ​العالم​، عند 1.5 تريليون ​دولار​، فإن عائدات طرح 1% من أسهمها ستساوي عائدات 72 شركة بدأت إدراج أسهمها في بورصة ​الرياض​ منذ 10 أعوام".