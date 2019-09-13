الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات الكترونية

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن "فرض ​عقوبات​ مالية على 3 كيانات كورية شمالية متهمة بشن هجمات الكترونية طاولت بنى تحتية رئيسية"، مؤكدة ان "العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية تسيطر عليها ​حكومة​ ​كوريا الشمالية​ ومعروفة في اوساط صناعة الامن المعلوماتي"، لافتة الى "ضلوعها في زرع فيروسات او ​اختلاس​ اموال".

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