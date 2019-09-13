رويترز: فرنسا وبريطانيا وألمانيا واتحاد أوروبا تحث إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ تعبر عن قلقها من أفعال ​إيران​ التي تنتهك التزاماتها ب​الاتفاق النووي​"، مشيرةً إلى ان "فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي تحث إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية".

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