اجتماع في جبيل لمتابعة خطة الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية

عقد اجتماع في فندق "بيبلوس سور مير" في جبيل، ضم قائمقام جبيل نتالي مرعي خوري ورؤساء بلديات ومخاتير لإجراء مسح الموارد المتوافرة في بلدات ​القضاء​ والبحث في استخدام استمارة موحدة بهدف إعداد خطة الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان في ​قضاء جبيل​. وشارك فيه قائمقام ​المتن​ ​مارلين حداد​ ممثلة ​محافظ​ ​جبل لبنان​ القاضي محمود مكاوي، رئيس وحدة إدارة الكوارث لدى ​رئاسة الحكومة​ زاهي شاهين، مدير ​فرق الإسعاف​ في ​الصليب الأحمر​ ألكسي نعمة، وممثلون للهيئات المعنية بعمل الخطة.

وتحدث القائمقام خوري معتبرة أن "لقاء اليوم يأتي في سياق قرار محافظ جبل لبنان رقم 52019 حول تشكيل لجنة خاصة بإدارة الكوارث في المحافظة، وتقسيمها الى لجان، ومنها لجنة المعلومات التي تتولى إدارتها مع الفريق المميز، والتي مهمتها جمع المعلومات ومسح الموارد، وهي الأساس، ليصار الى متابعة بقية اللجان".

وأضافت: "عقدت اللجنة اجتماعات عدة، وبفضل جهود أعضائها تمكنت من وضع استمارة موحدة تهدف الى مسح الموارد المتوافرة في كل بلدة، ليصار على ضوء جمعها الى توحيدها في قاعدة بيانات في المحافظة، وتسليمها الى اللجان الأخرى تمهيدا لاستكمال الخطة".

وأشار شاهين الى أن "العمل على المستوى الوطني تم على صعيد وضع الحملة الوطنية للحد من الكوارث، وحول كيفية إنعكاس هذه الإستراتيجية على عمل المحافظات، والبلديات من ضمنها"، معتبرا أن "الإضاءة على موضوع التوقيت تشير الى إلتزام واضح من المحافظ في موضوع العمل على الحد من هذه الكوارث، وان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ ملتزمان متابعة هذا المسار للوصول الى الأسس الموضوعة".

وتخللت الجلسة كلمات لكل من مستشارة الوحدة ​سوسن فخر الدين​، وقاسم شعلان عن ​الصليب الأحمر اللبناني​. وتم توزيع استمارات للبلديات لإنزال نظم المعلومات عليها.

