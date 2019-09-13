المنار: 60 عميلا اسرائيليا شطبت أسماؤهم من البلاغ رقم 303

أفادت قناة "المنار" بان "60 عميلا اسرائيليا شطبت أسماؤهم من البلاغ رقم 303".
وكانت قد أشارت معلومات لقناة "المنار" الى ان الضابط الذي رافق العميل عامر الياس الفاخوري الى مركز الامن العام في مطار بيروت يخضع للتحقيق الآن ولاسيّما حول من طلب إليه القيام بذلك.
وذكرت ان قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ستتوّلى التحقيق مع العميل الفاخوري وهناك بالتوازي تحقيق عسكري يجري في الجيش اللبناني.
واوضحت معلومات "المنار" ان هناك محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلاً إسرائيلياً. ولفتت الى انه "لو لم يكن الأمن العام قد قام بتحقيقاته حول العميل الفاخوري لكان دخل بكلّ هدوء الى لبنان".
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