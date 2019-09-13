دان مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة "امل" "السماح بعودة العميل عامر الفاخوري الى لبنان، وهو المشهود له بالتنكيل والتعذيب وقتل الأسرى في معتقل الخيام"، معلناً عن "وضع كافة إمكانات دائرة المحامين في الحركة بتصرف عوائل الشهداء والجرحى والاسرى الذين نكّل بهم هذا العميل".
وفي بيان له، أعلن المكتب عن "الاستعداد الكامل لتكليف من يلزم من المحامين لحمل ملفاتهم الى القضاء ورفع الدعاوى اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب النقابات والمهن الحرة بـ"امل" دان عودة عامر الفاخوري الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.