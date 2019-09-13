مكتب النقابات والمهن الحرة بـ"امل" دان عودة عامر الفاخوري الى لبنان

دان مكتب النقابات و​المهن الحرة​ في حركة "امل" "السماح بعودة العميل ​عامر الفاخوري​ الى ​لبنان​، وهو المشهود له بالتنكيل والتعذيب وقتل الأسرى في معتقل ​الخيام​"، معلناً عن "وضع كافة إمكانات دائرة المحامين في الحركة بتصرف عوائل الشهداء والجرحى والاسرى الذين نكّل بهم هذا العميل".

وفي بيان له، أعلن المكتب عن "الاستعداد الكامل لتكليف من يلزم من المحامين لحمل ملفاتهم الى ​القضاء​ ورفع الدعاوى اللازمة".