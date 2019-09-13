قائد الجيش التقى نصري خوري ووفدا من جمعية أمراض الكلى للأطفال وآخر من "لقاء أبناء الجبل"

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التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، أمين عام المجلس الأعلى السوري- اللبناني نصري خوري، من ثمّ البروفيسور شبل موراني على رأس وفد من جمعية أمراض الكلى للأطفال، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
كما استقبل وفدًا من جمعية "لقاء أبناء الجبل" برئاسة اللواء الركن المتقاعد شوقي المصري.
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