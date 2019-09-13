قائد الجيش التقى نصري خوري ووفدا من جمعية أمراض الكلى للأطفال وآخر من "لقاء أبناء الجبل"

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، أمين عام المجلس الأعلى السوري- اللبناني ​نصري خوري​، من ثمّ البروفيسور شبل موراني على رأس وفد من جمعية أمراض الكلى للأطفال، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

كما استقبل وفدًا من جمعية "لقاء أبناء الجبل" برئاسة اللواء الركن المتقاعد ​شوقي المصري​.