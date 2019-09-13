ابو سليمان: سنبقى أوفياء لحلم بشير الجميل ببناء جمهورية قوية

أكد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا "سنبقى أوفياء لحلم الرئيس الشهيد ​بشير الجميل​ ببناء جمهورية قوية ونعمل على تحقيقه".

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