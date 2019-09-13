نصار عرض مع عبد الساتر شؤونا انمائية تخص منطقة عاليه

زار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​أنيس نصار​، راعي ​ابرشية بيروت المارونية​ المطران ​بولس عبد الساتر​ لنيل بركته والبحث معه في الواقع الانمائي للمنطقة ونقل معاناة الناس على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

وعرض نصار لمشاريعه الانمائية للمنطقة في ظل واقع مأزوم، وقدم خطته الاسكانية، شارحا رغبته في القيام بمشاريع سكن بهدف حث الجيل الجديد على العودة الى قراه وبلداته الام، آملا "ضخ نمو عائلي في منطقة ​عاليه​.

وأشار نصار الى أن "المطران عبد الساتر هو قامة روحية رفيعة"، متوقفا عند "رصيده الديني والفكري المتميز، فهو رجل قدرة وقدوة للاجيال الصاعدة وخزنة فكرية ودينية وانسانية ممهورة بختم الرب يسوع".

بدوره، شكر عبد الساتر لنصار "جهوده الحثيثة من أجل خدمة اهله في منطقة عاليه"، مبديا تأييده "المطلق لكل هذه الخطوات الهامة"، متمنيا له "التوفيق والنجاح الدائم"، مثنيا على تواضعه وانسانيته واعتباره العمل البلدي واجبا وليس منة".