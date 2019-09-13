اخبار العالم

توزيع شهادات على جامعيين خضعوا لدورة بالقانون الدولي الإنساني بكلية فؤاد شهاب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

أُقيم في كلية ​فؤاد شهاب​ للقيادة والأركان، حفل توزيع الشهادات على عدد من طلاب "الجامعة ال​لبنان​ية" والجامعات الخاصة الّذين خضعوا لدورة تدريبيّة في القانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​ ممثَّلًا بالعميد الركن ​حسن جوني​، وحضور عميد كلية الحقوق في "​الجامعة اللبنانية​" الدكتور ​كميل حبيب​ وعدد من الضباط ومديري كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات الخاصة.

وتأتي المشاركة في الدورة الّتي نظّمتها مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة "دياكونيا"، في إطار تأكيد التزام لبنان القانون الدولي الإنساني. وقد شهدت الدورة برنامجًا مكثّفًا تضمّن محاضرات حول مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد إدارة الأعمال العدائيّة، من حماية الأعيان الثقافيّة وغيرها، إضافة إلى إجراء دراسة تطبيقية حول بعض الحالات بهدف تعزيز المعرفة وتوضيحها، خصوصًا أثناء النزاعات المسلّحة.

edeaa00887.jpg

2be41de265.jpg

9f66d0925d.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع شهادات على جامعيين خضعوا لدورة بالقانون الدولي الإنساني بكلية فؤاد شهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا