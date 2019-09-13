توزيع شهادات على جامعيين خضعوا لدورة بالقانون الدولي الإنساني بكلية فؤاد شهاب

أُقيم في كلية ​فؤاد شهاب​ للقيادة والأركان، حفل توزيع الشهادات على عدد من طلاب "الجامعة ال​لبنان​ية" والجامعات الخاصة الّذين خضعوا لدورة تدريبيّة في القانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​ ممثَّلًا بالعميد الركن ​حسن جوني​، وحضور عميد كلية الحقوق في "​الجامعة اللبنانية​" الدكتور ​كميل حبيب​ وعدد من الضباط ومديري كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات الخاصة.

وتأتي المشاركة في الدورة الّتي نظّمتها مديرية القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة "دياكونيا"، في إطار تأكيد التزام لبنان القانون الدولي الإنساني. وقد شهدت الدورة برنامجًا مكثّفًا تضمّن محاضرات حول مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد إدارة الأعمال العدائيّة، من حماية الأعيان الثقافيّة وغيرها، إضافة إلى إجراء دراسة تطبيقية حول بعض الحالات بهدف تعزيز المعرفة وتوضيحها، خصوصًا أثناء النزاعات المسلّحة.