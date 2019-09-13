شهيب: إقفال ملف المهجرين بالتأكيد قد حان

شدّد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "إقفال ملف المهجرين بالتأكيد قد حان. والمطلوب القيام بذلك بعيدًا عن أيّ استخدام سياسي خدمةً للمهجَّر"، لافتًا إلى أنّ "الشمس طالعة والناس قاشعة".

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