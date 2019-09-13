14 لاعبا من الوداد والرجاء وبانون أكبر الغائبين.. عموتة يكشف عن تشكيلة “الأسود” لمواجهة الجزائر

وجه الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المحلي، الدعوة إلى 24 لاعبا، لخوض مباراة ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للاعبي المحليين، ضد الجزائر، في 21 من الشهر الجاري.

وخلت لائحة عموتة من مدافع الرجاء الرياضي بدر بانون، بينما ضمت 6 من زملائه داخل الفريق الأخضر، و8 أسماء من بطل المغرب الوداد الرياضي.

وكان المنتخب المحلي خاض لقاءيين وديين، استعدادا لمواجهة الجزائر، ضد كل من النيجر في 6 من الشهر الحالي، وتفوق عليه بهدفين دون رد، ثم تغلب على بوركينافاسو بعد ذلك بيومين، بهدف نظيف.

وفيما يلي أسماء اللاعبين الذي وجه لهم عموتة الدعوة لمواجهة الجزائر:

أنس الزنيتي، ورضا التكناوتي، وزهير العروبي، ومراون الهدهودي، والمهدي قرناص، واسماعيل مقدم، ثم عمر النمساوي، والعربي الناجي، ووليد الكرتي، وبديع أووك، وأيوب الكعبي، ومحمد الناهيري، ويحيى جبران، ثم اسماعيل الحداد، وأشرف داري، بالإضافة لسفيان رحيمي، ومحمود بنحليب، وزكرياء الوردي، وأيوب ناناح، وحميد أحداد، ثم سفيان بوفتيني، وكريم البركاوي، ومحمد مورابيط، ومحمد علي بامعمر.