أمزازي يكشف موعد عرض الكتب الدراسية الـ8 غير المتوفرة في السوق

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن المقررات الدراسية الثمانية الغير متوفرة إلى حد الساعة، من بين ما مجموعه 390 كتابا يتم توفيرها كل سنة، ستعرض في السوق ما بين 17 و20 شتنبر الجاري.

وأوضح أمزازي الذي حل، اليوم الجمعة، ضيفا على برنامج “أنتير متان” الذي يقدمه امحمد البحيري ويبث على أمواج إذاعة “شين أنتير”، أنه من بين ما مجموعه 390 مقررا دراسيا، تم عرض 341 في السوق منذ شهر يونيو الماضي، و24 ابتداء من 3 شتنبر، و13 أخرى منذ يوم الخميس.

وفي معرض رده على سؤال حول التأخر في توفير المقررات الدراسية، أوضح الوزير أن 8 مقررات فقط غير متوفرة حاليا، وأنها ستعرض في السوق ما بين 17 و20 شتنبر الجاري.

وأضاف أنه، وبالنسبة للمقررات الدراسية غير المتوفرة إلى حد الساعة، فهناك مثيلتها في السوق.