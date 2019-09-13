مرتضى منصور يمنح “فرصة ثانية” لبوطيب مع الزمالك المصري

منح نادي الزمالك المصري، لاعبه الدولي المغربي، خالد بوطيب “فرصة ثانية”، من أجل التألق مع النادي، هذا الموسم، وذلك بعد أن ظهر بوجه متواضع، منذ أن انضم إلى الفريق، الموسم الماضي.

وأكد النادي المصري، أمس الخميس، عبر موقعه الرسمي، استمرار بوطيب مع الفريق القاهري، هذا الموسم، مفندا كل الأخيار التي تتحدث عن رحيله صوب إحدى الدوريات الخليجية، وذلك بعد أن وضعت فيه إدارة النادي، والمدرب الجديد ميتشو، ثقتهما.

وكان بوطيب قريب جدا من مغادرة الفريق هذ الصيف، بعد أن ظهر بوجه متواضع الموسم الماضي، كما أنه تعرض لضغوطات كبيرة من طرف إدارة النادي، ورئيسه مرتض منصور، بالإضافة إلى الإعلام والجماهير.

وسيكون على مهاجم المنتخب المغربي، تقديم أداء أفضل هذ الموسم، سواء في المنافسات المحلية أو القارية، إن هو أراد أن ينال رضى الجماهير وإدارة النادي، ويتخلص من الضغط الرهيب الذي عاشه.