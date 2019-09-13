اغتصاب طفلة في بنسليمان.. والمتهم قريبها لايزال حرا طليقا

لا حديث في دوار “أولاد عزوز الزيايدة”، ضواحي بنسليمان، سوى عن جريمة اغتصاب، راحت ضحيتها قاصر، لا يتجاوز عمرها 14 سنة، والمتهم فيها ابن عمها.

وكانت “نهيلة”، الطفلة القاصر، قبل شهور، قد تعرضت لاعتداء جنسي من طرف ابن عمها، الذي استغل غياب أشقائها، وباقي أفراد أسرتها عن المنزل، واغتصبها.

وقال والد الضحية، في حديثه مع “اليوم24″، إن “نهيلة تعيش أزمة نفسية خطيرة، هربت على إثرها من المنزل لمدة 20 يوما، خصوصا بعد زواج المعني بالأمر، وخوفها من أشقائها، ومني، بعد تعرضها للاغتصاب، وافتضاض بكارتها”.

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وأضاف المتحدث ذاته أنه لجأ إلى القضاء، الذي حكم على المعني بالأمر بسنة حبسا نافذا غيابيا.

وأكد والد نهيلة أنه “يطالب بإنصاف ابنته، خصوصا أن الجاني لايزال حرا طليقا، مستغلا نفوذ والده في منطقة بن سليمان”، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن “محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قضت في حقه بسنة حبسا نافذا، قبل شهور، إلا أنه لم يتم اعتقاله إلى حدود الآن”.