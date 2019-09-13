شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار محور الشر.. حسن نصرالله "دمية" للدفاع عن تركيا وقطر وإيران والان مع التفاصيل

تعيش دول محور الشر، أزمات عدة، مؤخرًا، تزامنًا مع إطلاق الأمين العام لمليشيات حزب الله حسن نصرالله، لعدة تصريحات مسيئة للدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مُعربًا عن فخره بالدفاع عن إيران – في مجمل حديثه-.

ونصبّ "نصرالله" من نفسه المدافع عن دول الشر، بل أنه أصبح "دمية" للهو العالم عن الانهيارات التي تحدث في دول محور الشر سواء قبل حدوثها أو بعد!.

تصريحات نصرالله

وفي كلمة متلفزة له زعم "نصرالله: عن خوض ما أسماه معركة كبرى بقيادة المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ضد أمريكا وإسرائيل. وجاءت تصريحاته على خلفية تكثيف الولايات المتحدة ضغوطها على إيران.

صدمة لأردوغان

أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، الجمعة، استقالته رسميا من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرة برفقة عدد آخر من قيادات الحزب، استعرض القيادي البارز وأحد مؤسسي الحزب مبررات اتخاذه هذا القرار. وأشار إلى أنه بقي لمدة ثلاثة أعوام صامتا ولم يتحدث لوسائل الاعلام عن الأوضاع الدخلية للحزب، وقدم كل ملاحظاته مكتوبة وشفوية لاعلى المستويات في الحزب لكن لم يكن هنا اي استجابة".

وكانت اللجنة المركزية العليا لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم طالبت في وقت سباق بتحويل رئيس الوزراء السابق أحمد داوود اوغلو للجنة التأديب الخاصة بالحزب، والتوصية بفصله من الحزب.

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وأحالت اللجنة المركزية للحزب، داود أوغلو والنواب السابقين في الحزب آيهان سيفر أوستن، وسلوكوك أوزداي، وعبدالله باسجي، إلى اللجنة التأديبية، مع توصية بفصلهم من الحزب، وفقًا لما ذكره الإعلام التركي.

صفعة لقطر

أكدت المحامية ريبيكا كاستانيدا، الموكلة برفع دعوى قضائية ضد الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وهو الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أنها لا تقبل الرشوة من أحد، ولا ترغب من وراء هذه الدعوى القضائية في ابتزاز النظام القطري.

وقدمت المحامية كاستانيدا، وكيلة الأمريكيين ماثيو بيتارد وماثيو اييندي، دعوى باسمهما أمام محكمة بفلوريدا الأمريكية، حيث طلبت تعويضات وأجورا من الشيخ خالد آل ثاني وشركات تعمل باسمه إلى موكليها ويصل ما تطالب به إلى 33 مليون دولار.وظهرت كاستانيدا في شريط فيديو على تويتر مدته دقائق صباح اليوم الخميس، وأكدت أن شقيق حاكم قطر ووكلاءه يتنصلون من القضية ويرفضون الاعتراف بها.

وألمحت المحامية أن نص الدعوى يشير إلى أن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني طلب عام 2017 من مرافقه ماثيو بيتارد قتل شخصين في كاليفورنيا، ويقول بيتارد إنه رفض ذلك.

وذكرت أنها خاطبت السفير القطري في الولايات المتحدة وأرسلت له عبر السفارة القطرية في واشنطن والقنصليات القطرية في لوس أنجلوس ونيويورك، لكنه لم يتجاوب مع رسائلها بل قالت إنه أعطى تعليمات للموظفين بعدم الرد واستعمل كلمة نابية بحقّها.

وكانت المحامية قالت في وقت سابق إن أشخاصًا كانوا يتابعونها في فلوريدا وإنها لاحظت ذلك، وإن الأشخاص الذين تابعوها تركوا المكان عندما اقتربت من سيارتهم، وغردت حول هذا الحادث وقالت إنها غير خائفة، وهي كررت هذا الكلام اليوم الخميس في البث على تويتر.

كما أنها أشارت في تغريدات من قبل إلى أنها لا تقبل الرشوة ولا تمارس الابتزاز بحق دولة أجنبية، وهي كررت هذا التأكيد عبر البث المباشر، كما قالت إنها تلقت اتصالات من مندوبي السفارة القطرية، حيث عرضوا عليها رشوة مقابل التنازل عن الدعوى القضائية.

توسل إيراني لعقد لقاء مع إدارة أمريكا

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، أنّ إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان ألمح إلى إمكان تخفيف العقوبات عن طهران إفساحاً في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني. وقال "ترامب" قبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن "يمكنني القول إنّ إيران تريد عقد لقاء معنا".