محافظة بغداد تحدد الاسبوع الحالي لاجراء القرعة العلنية للمتقدمين لتعيينات التربية

وقالت المحافظة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، ان "اللجنة المركزية حددت الاثنين الموافق ٢٠١٩/٩/١٦ الساعة العاشرة صباحا لتربيات الكرخ الاولى والثانية والثالثة لإجراء القرعة العلنية في مديرياتهم للدرجات المشمولة بنظام القرعة وإعلان الاسماء الفائزة في المكان نفسه، في حين حدد الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٩/١٧ موعدا لإجراء القرعة العلنية لتربيات الرصافة الاولى والثانية والثالثة".وأشارت المحافظة الى ان "تنظيم عملية القرعة ستكون بشكل واضح من خلال اعداد محضر (يحتوي على الأسماء الفائزة)، وبتوقيع اعضاء اللجنة الفرعية وبمصادقة مدير عام التربية في المديرية ويصادق عليه من قبل اللجنة المركزية المعنية وبدورها ترفع المحضر بقوائم الاسماء في اليوم ذاته الى المحافظ للمصادقة عليه وتحتفظ اللجنة الفرعية بنسخه من المحضر".

ودعت المحافظة، اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس محافظة بغداد ووسائل الاعلام وجميع الجهات الرقابية الى "توثيق وتغطية عملية القرعة العلنية كما تتولى شعب الإعلام التربوي في كل مديرية بتصوير عملية القرعة وتوثيقها".



واكدت المحافظة ان "اختيار اسماء الفائزين يتم في كل مديرية "، مشيرة الى ان "محافظ بغداد فلاح الجزائري وجه ايضا بتشكيل لجنة لقبول الاعتراضات والشكاوى والمظلومية لكل متقدم لاتخاذ الإجراءات الرادعة وإعطاء كل ذي حق حقه".

وكانت المحافظة قد اعلنت عن وجود نحو ١٣ الف درجة وظيفية في حين بلغ عدد المتقدمين لتلك الدرجات ١٥٠ الف متقدم.

